Інтерфакс-Україна
Події
10:09 02.05.2025

Держкомтелерадіо додало 11 книжок до переліку антиукраїнських видань

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Держкомтелерадіо додало 11 книжок до переліку антиукраїнських видань

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення в квітні додав 11 російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Упродовж квітня до зазначеного переліку було внесено 11 чергових видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на квітень в переліку міститься інформація про 577 пропагандистських видань.

Теги: #антиукраїнська #книги #держкомтелерадіо

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