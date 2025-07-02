Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань в червні

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Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення в червні додав шість російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Упродовж червня до зазначеного переліку було внесено, в тому числі й на підставі пропозицій СБУ, 6 чергових видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на початок липня в переліку міститься інформація про 597 пропагандистське видання.