Інтерфакс-Україна
Події
15:46 02.07.2025

Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань в червні

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Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань в червні
Фото: Pixabay

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення в червні додав шість російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Упродовж червня до зазначеного переліку було внесено, в тому числі й на підставі пропозицій СБУ, 6 чергових видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на початок липня в переліку міститься інформація про 597 пропагандистське видання.

Теги: #держкомтелерадіо #книжки #ліквідація

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