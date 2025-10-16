monobank все ще працює зі перебоями через участь понад 10% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

Віртуальний monobank у четвер зранку працює з перебоями, які пояснюють оголошеним в цей день розіграшом "Плювання на лимони" з нагоди декларування досягнення 10 млн клієнтів.

"Слухайте, ви можете шукати їх трохи повільніше. В нас частина функціоналу через вас здохла. Ви залізли в такій кількості в такі місця, що там нікого ніколи не було…", – пояснив проблеми співзасновник mono Олег Гороховський.

Ввечері кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" зміг відкрити застосунок зі значно меншою затримкою, аніж вдень. Станом на 20:08 в розіграші 1 млн грн та 10 айфонів вже беруть участь 949,1 тис. клієнтів (на 15:08 – 426,3 тис.), які змогли знайти мінімум 10 лимонів з можливих 50-51, а ще 102,8 тис. (на 15:08 – 12,28 тис.) знайшли 50 та претендують на 9 наборів Apple.

"Лагодимо технічні складнощі", – все ще зазначається в застосунку.

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" (Київ).

За даними НБУ, станом на 1 липня на ринку у ПриватБанку було 30,79 млн активних карток (мінімум одна операція за місяць) порівняно з 9,79 млн у mono та 7,68 млн в Ощадбанку, тоді як кварталом раніше – відповідно 31,97 млн, 9,72 млн та 8,00 млн, а роком раніше – 28,16 млн, 8,72 млн та 7,35 млн.