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04:33 25.05.2024

Чотири людини загинули під час обвалення ресторану на Майорці

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Чотири людини загинули під час обвалення ресторану на Майорці
Фото: Х, @OCRMallorca

Тераса двоповерхової будівлі ресторану Medusa Beach Club обрушилася на пляжі в Пальма-де-Майорці в четвер, внаслідок чого щонайменше чотири людини загинули і 16 людей отримали поранення, повідомляє Reuters'.

Семеро людей отримали "дуже серйозні" поранення і дев'ять отримали "серйозні" поранення, повідомили служби екстреної допомоги в соціальній мережі X. Їх доставили до різних лікарень Пальми.

Поліція повідомила, що жертвами стали іспанець, дві німкені та сенегальець, як повідомляє ВВС.

За словами представника місцевої поліції, бригади екстрених служб завершили пошуково-рятувальні операції.

"Тераса обрушилася, ймовірно, через надмірну вагу", - сказав він, додавши, що причини ще з'ясовуються.

"Я уважно стежу за наслідками жахливого обвалення, що стався на пляжі Пальми", - заявив прем'єр-міністр Педро Санчес у соцмережі X.

Санчес сказав, що розмовляв з місцевою та регіональною владою, додавши, що уряд готовий допомогти "всіма необхідними засобами та військами".

"Хочу висловити співчуття сім'ям загиблих та побажати якнайшвидшого одужання пораненим", - сказав він.

Теги: #ресторан #іспанія #обрушення #майорка

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