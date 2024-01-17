Уночі окупанти обстріляли 8 населених пунктів, постраждали щонайменше 20 осіб - МВС

У ніч на середу російські окупанти здійснили 10 обстрілів населених пунктів України, унаслідок атак на Харків й Одесу постраждали щонайменше 20 осіб, дехто з них у важкому стані, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як повідомляє глава МВС, уночі окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову, унаслідок цього постраждали 17 осіб, фахівці ДСНС врятували одну людину, евакуювали 30 жителів. Унаслідок ракетного удару пошкоджено 20 багатоповерхових будинків та автомобілів.

В Одесі внаслідок атаки ударними БПЛА постраждали три людини, евакуювали 130 жителів. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. На місці події розгорнуто мобільний пункт обігріву ДСНС, до роботи залучено психологів.

Крім цього, уночі ворог обстріляв Херсонську, Дніпропетровську й Сумську області, без постраждалих.

Необхідні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.