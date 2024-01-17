Події

09:24 17.01.2024

Уночі окупанти обстріляли 8 населених пунктів, постраждали щонайменше 20 осіб - МВС

1 хв читати
Уночі окупанти обстріляли 8 населених пунктів, постраждали щонайменше 20 осіб - МВС

У ніч на середу російські окупанти здійснили 10 обстрілів населених пунктів України, унаслідок атак на Харків й Одесу постраждали щонайменше 20 осіб, дехто з них у важкому стані, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як повідомляє глава МВС, уночі окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову, унаслідок цього постраждали 17 осіб, фахівці ДСНС врятували одну людину, евакуювали 30 жителів. Унаслідок ракетного удару пошкоджено 20 багатоповерхових будинків та автомобілів.

В Одесі внаслідок атаки ударними БПЛА постраждали три людини, евакуювали 130 жителів. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. На місці події розгорнуто мобільний пункт обігріву ДСНС, до роботи залучено психологів.

Крім цього, уночі ворог обстріляв Херсонську, Дніпропетровську й Сумську області, без постраждалих.

Необхідні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

Теги: #обстріли #нічний_час

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 17.01.2024
Окупанти обстріляли Середину-Буду й 5 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середину-Буду й 5 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині - ОК "Північ"

08:46 17.01.2024
Окупанти за добу завдали понад 96 ударів по громадах Запорізької області

Окупанти за добу завдали понад 96 ударів по громадах Запорізької області

08:19 17.01.2024
Одна з постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову у вкрай важкому стані

Одна з постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову у вкрай важкому стані

07:54 17.01.2024
Ворог випустив 351 снаряд по Херсонській області, поранено трьох людей

Ворог випустив 351 снаряд по Херсонській області, поранено трьох людей

03:23 17.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

08:50 16.01.2024
Окупанти за добу завдали понад 160 ударів по громадах Запорізької області, поранено жінку

Окупанти за добу завдали понад 160 ударів по громадах Запорізької області, поранено жінку

08:41 16.01.2024
На Харківщині в результаті обстрілів є руйнування, постраждалих не зафіксовано

На Харківщині в результаті обстрілів є руйнування, постраждалих не зафіксовано

08:32 16.01.2024
Армія РФ за добу випустила по Херсонській області понад 580 снарядів, двоє людей поранено

Армія РФ за добу випустила по Херсонській області понад 580 снарядів, двоє людей поранено

07:37 16.01.2024
Окупанти за добу двічі обстріляли Куцурубську громаду в Миколаївській області, постраждали жінка і двоє дітей

Окупанти за добу двічі обстріляли Куцурубську громаду в Миколаївській області, постраждали жінка і двоє дітей

03:40 16.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна з постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову у вкрай важкому стані

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

ОСТАННЄ

У РФ учасники руху опору спалили кілька релейних шаф на залізниці - ГУР

У Чорному морі перебувають чотири бойові кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 29 авіаударів

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала один район скупчення сил противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА