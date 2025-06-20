Інтерфакс-Україна
Події
09:19 20.06.2025

З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

1 хв читати
З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький обговорив з музейниками Одещини потреби у продовженні евакуації предметів державного музейного фонду з регіону.

"Основною метою візиту є ознайомлення з поточною діяльністю закладів культури та мистецької освіти, що перебувають в управлінні МКСК, огляд відновлення архітектурних пам’яток національного значення, пошкоджених внаслідок російських повітряних атак… Серед інших питань діяльності окремих закладів культури були обговорені поточні потреби у продовженні евакуації предметів державного музейного фонду з регіону. Також йшлося про можливості участі музеїв Одеси у міжнародних виставках", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам візиту Точицького в Одесу.

Відзначається, що для захисту культурних цінностей у зоні підвищеного ризику з музеїв комунальної форми власності Одеської області вже евакуйовано майже 10 тис. предметів державної частини Музейного фонду України, а у разі подальшої небезпеки до евакуації підлягають фонди ще чотирьох установ.

Зокрема, станом на червень 2025 року загальний обсяг фондів, що можуть потребувати транспортування, становить 27,56 м. куб.

Крім того, у відомстві розповіли, що за сприяння Мінкультури з 2022 року експонати одеських музеїв були представлені на численних виставках у Чикаго, Дрездені, Вільнюсі, Кракові, Берліні, Зволле і Бремені. 

Теги: #мкск #одеса #музеї #точицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:46 20.06.2025
Точицький закликає обласну і місцеву владу Одещини забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара

Точицький закликає обласну і місцеву владу Одещини забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара

09:23 20.06.2025
Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі - Генпрокуратура

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі - Генпрокуратура

06:37 20.06.2025
Тринадцять людей постраждали внаслідок масованої атаки ворожих дронів в Одесі - ДСНС

Тринадцять людей постраждали внаслідок масованої атаки ворожих дронів в Одесі - ДСНС

02:50 20.06.2025
Одеса опинилась під масованим ударом ворожих БпЛА, є постраждалі - ОВА

Одеса опинилась під масованим ударом ворожих БпЛА, є постраждалі - ОВА

02:21 20.06.2025
Одеса опинилась під масованим ударом ворожих БпЛА - ОВА

Одеса опинилась під масованим ударом ворожих БпЛА - ОВА

20:06 19.06.2025
Одеському ексвійськкому Борисову збільшили заставу до 45 млн грн

Одеському ексвійськкому Борисову збільшили заставу до 45 млн грн

19:44 19.06.2025
В Одесі за фактом вбивства 7-річної дівчинки розпочато розслідування, затримано потенційного підозрюваного

В Одесі за фактом вбивства 7-річної дівчинки розпочато розслідування, затримано потенційного підозрюваного

16:09 18.06.2025
Одеса долучилася до списку міст, де працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Одеса долучилася до списку міст, де працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

15:23 18.06.2025
СБУ: Посадовці Одеської міськради та місцеві підприємці привласнили понад 2 млн грн, виділених на поховання воїнів ЗСУ

СБУ: Посадовці Одеської міськради та місцеві підприємці привласнили понад 2 млн грн, виділених на поховання воїнів ЗСУ

17:40 17.06.2025
Кількість загиблих в Одесі зросла до двох – прокуратура

Кількість загиблих в Одесі зросла до двох – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження

Зеленський анонсував розмови з партнерами наступного тижня

Зеленський про РФ та Іран: Не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами

ОСТАННЄ

Аеропорт "Бориспіль" отримав нагороду ACI EUROPE за стійкість в умовах війни

Росіяни за добу атакували Харків та 8 населених пунктів області, 6 людей постраждали – ОВА

Сили оборони вразили за добу 22 районів зосередження окупантів

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

Четверо цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів по Харкову

Москва намагається стимулювати туризм на тимчасово окуповані території України

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

20 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Приватні будинки у Харкові зазнали руйнувань через нову атаку БпЛА - Терехов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА