З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький обговорив з музейниками Одещини потреби у продовженні евакуації предметів державного музейного фонду з регіону.

"Основною метою візиту є ознайомлення з поточною діяльністю закладів культури та мистецької освіти, що перебувають в управлінні МКСК, огляд відновлення архітектурних пам’яток національного значення, пошкоджених внаслідок російських повітряних атак… Серед інших питань діяльності окремих закладів культури були обговорені поточні потреби у продовженні евакуації предметів державного музейного фонду з регіону. Також йшлося про можливості участі музеїв Одеси у міжнародних виставках", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам візиту Точицького в Одесу.

Відзначається, що для захисту культурних цінностей у зоні підвищеного ризику з музеїв комунальної форми власності Одеської області вже евакуйовано майже 10 тис. предметів державної частини Музейного фонду України, а у разі подальшої небезпеки до евакуації підлягають фонди ще чотирьох установ.

Зокрема, станом на червень 2025 року загальний обсяг фондів, що можуть потребувати транспортування, становить 27,56 м. куб.

Крім того, у відомстві розповіли, що за сприяння Мінкультури з 2022 року експонати одеських музеїв були представлені на численних виставках у Чикаго, Дрездені, Вільнюсі, Кракові, Берліні, Зволле і Бремені.