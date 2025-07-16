Інтерфакс-Україна
Події
15:35 16.07.2025

Пленарні переговори глав МЗС Люблінського трикутника проходять у Польщі

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Пленарні переговори глав МЗС Люблінського трикутника проходять у Польщі
Фото: https://x.com/MSZ_RP/

Пленарні переговори міністрів закордонних справ Польщі, України, Литви проходять у Любліні у середу з нагоди 5-ї річниці створення Люблінського трикутника.

Як повідомили у польському МЗС, основні теми зустрічі: головування Польщі в Раді держав Балтійського моря; майбутнє Люблінського трикутника.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав у Любліні міністра України Андрія Сибігу та литовського колегу Кястутіса Будріса. Вони спільно поклали вінок до пам'ятника Люблінській унії на Литовській площі.

Зранку Андрій Сибіга повідомив, що він матиме в Любліні важливі переговори з польським колегою Радеком Сікорським і литовським колегою Кястутісом Будрисом. За підсумками планується ухвалення спільної заяви міністрів Люблінського трикутника.

За його словами, у фокусі — зміцнення регіональної безпеки, протидія російській агресії, гібридним загрозам і дезінформації; оборонна співпраця та посилення України, збільшення тиску на агресора, вступ України в ЄС і НАТО, спільна робота над дослідженням минулого та інші теми.

Теги: #переговори #люблінський_трикутник #річниця

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