Інтерфакс-Україна
Події
14:38 30.07.2025

Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА

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Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва - КМДА
Фото: https://t.me/KyivCityOfficial/

Будівлю Житнього ринку на вул. Верхній Вал, 16 в Подільському районі Києва внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини столиці, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у середу.

"Від сьогодні на Житній ринок поширюються положення закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронні заходи, визначені законодавством. Відповідний наказ сьогодні, 30 липня, підписала директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова", - йдеться у повідомленні.

Далі повний пакет документів буде подано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток, зазначили в КМДА.

Житній ринок на київському Подолі безперервно існує щонайменше з XI століття. 1980 року за проєктом групи київських архітекторів було споруджено будівлю критого ринку, яка стала найбільшою в Європі (майже 2 тис. торгових місць). Його фасад оформлено металевими панно на тему історії Київської Русі.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Київська міська рада оприлюднила проєкт рішення, згідно з яким запропоновано приватизувати будівлю Житнього ринку з умовою збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу та обов’язковим ремонтом упродовж трьох років.

21 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів. Петиція була подана 22 квітня.

Проте 12 червня київська влада відхилила петицію. У відповіді мера столиці Віталія Кличка на петицію зазначається, що рішенням Київської міської ради від 26 червня 2003 року затверджено перелік підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади Києва, що не підлягають приватизації, до якого, серед іншого, внесено КП "Житній ринок". Також зазначалося, що на розгляд Київради внесено проєкт рішення про передачу єдиного майнового комплексу Житнього ринку в оренду з використанням саме відповідно до напряму виробничої діяльності цього підприємства без права викупу. Крім того, згідно з відповіддю, було також зареєстровано проєкт рішення від 21 січня 2025 "Про збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності єдиного майнового комплексу "Житній ринок", яким пропонується продаж єдиного майнового комплексу Комунального підприємства "Житній ринок".

18 червня київська влада відхилила ще одну петицію із закликом захисту і збереження Житнього ринку в столиці зі схожим змістом, яка набрала потрібну кількість голосів 30 травня.

Теги: #житній_ринок #культурна_спадщина #кмда

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