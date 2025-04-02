Понад 1,4 тис. пам’яток культспадщини та понад 2,2 тис. об’єктів культінфраструктури постраждали через агресію РФ

Понад 1,4 тис. пам’яток культурної спадщини та понад 2,2 тис. об’єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні через російську агресію, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини й об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. За інформацією, наданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, станом на 25 березня 2025 року загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні складає 1419 об’єктів. З них національного значення — 139, місцевого — 1184, щойно виявлених — 96", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області — 329, Херсонській — 279, Донецькій — 169, Одеській — 159, Київській області та м. Києві — 100, Чернігівській — 65, Запорізькій — 63, Львівській — 61, Дніпропетровській — 49, Миколаївській — 47, Сумській — 37, Луганській — 32, Хмельницькій — 11, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — по 4, Кіровоградській — 3, Черкаській — 1.

Крім того, збитків зазнали 2233 об’єкти культурної інфраструктури, з них 409 — знищені (18,3%).

Зазначаєиться, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській областях.

Зокрема, постраждали: клубні заклади — 1085; бібліотеки — 792; заклади мистецької освіти — 171; музеї та галереї — 122; театри, кінотеатри та філармонії — 42; заповідники — 8; парки, зоопарки — 9; цирки — 4.

"Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - йдеться в повідомленні.