16:01 31.10.2025

Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством, повідомляє Міністерство культури.

"У центрі обговорення — ініціатива створення Українського фонду культурної спадщини, який стане мультидонорською платформою для збереження та відновлення пам’яток культури, постраждалих від війни", - йдеться в повідомленні комітету Верховної Ради гуманітарної та інформаційної політики за результатами спільного засідання з Комітетом з питань культури й освіти Європейського парламенту.

Зазначається, що заступник міністра культури Іван Вербицький розповів, що Фонд працюватиме за бельгійським законодавством для забезпечення прозорості та довіри міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку жовтня Мінкультури провело перше установче засідання міжнародної платформи Альянсу культурної стійкості, яке стало підготовчим етапом до Другої міжнародної конференції "Співпраця заради стійкості", що відбудеться в листопаді 2025 року в Копенгагені (Данія). На конференції планується презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. 

