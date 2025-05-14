Мінкультури внесло традицію дзвонарства Михайлівського монастиря в Києві до переліку культурної спадщини

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло в Національний перелік нематеріальної культурної спадщини елементом "Традиція дзвонарства Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря: від набату до тридзвону перемоги".

"Зародження цієї традиції в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві відбулося в XV–XVI ст. Звук дзвонів супроводжував головні релігійні свята і церемонії, важливі події у місті, а також відігравав значну роль у захисті Києва, сповіщаючи про наближення ворогів. Крім того, в трагічні для України дні набатним (суцільним) дзвоном закликали народ на захист рідної землі, а перемога над ворогом і повернення війська з війни сповіщалися радісним урочистим тридзвоном у всі дзвони", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що дзвоном в набат скликали містян під час Майдану у грудні 2013 року, коли "беркутівці" пішли в атаку на майданівський табір, і цей факт увійшов в історію Незалежної України як вирішальний момент Революції Гідності.

"За радянської влади Свято-Михайлівський монастир було ліквідовано, а храм підірвано. Однак традиція дзвонарства не перервалася: дзвонарі, передаючи своє мистецтво, перейшли в інші діючі храми України. У 1997 році, до Дня Києва, монастирський мур з Економічною брамою відновили, а в 1998 — побудували дзвіницю, цього ж року Свято-Михайлівський Золотоверхий собор офіційно відкрили", - розповіли у міністерстві.

Зазначається, що у наступні два роки на дзвіниці висотою понад 48 метрів було встановлено карильйон (інструмент, за допомогою якого дзвонять дзвони, на яких можна зіграти будь-яку мелодію), що має у своєму складі 51 дзвін вагою від 2 кг до 8 тонн.