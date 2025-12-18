Інтерфакс-Україна
22:25 18.12.2025

В Україні пройшов Jazz Bez XXV

Це найстаріший джазовий фестиваль з досі існуючих — перший відбувся ще 2001 року. Він має кілька особливостей, які роблять його геть не схожим на інші подібні заходи. По-перше, він транскордонний, тобто події фестивалю під однією назвою відбуваються в різних країнах. В випадку Jazz Bez це Україна та Польща. По-друге, музика, що на ньому звучить, переважно сучасна імпровізаційна. Переважно, тому що за останні роки на його майданчиках виконується і більш звична джазовим слухачам музика, аж до мейнстріму. По-третє, в межах країни фестиваль теж має «розпорошену» структуру: його концерти можуть відбуватися в різних містах та на різних площадках. На тих, які готові прийняти артистів.

Постійними лишаються головні міста: український Львів та польський Перемишль. Невірно буде заявити, що фестиваль «притиснутий» до українсько-польського кордону, бо в деякі роки його учасники доїжджали і до Харкова, і до Севастополя. Але цього року він насправді западенський, тому що українські події відбулися у Львові, Тернополі, Рівному, Дрогобичі. Це були концерти, джеми та майстер-класи.

Артисти та колективи, які брали участь у фестивалі, часто також одночасно представляли різні країни. Так українська вокалістка Мар’яна Садовська давно живе та працює у Німеччині, виступала у супроводі німецьких же музикантів: барабанщика Крістіана Тома (Christian Thome), гітариста Маттіаса Курта (Matthias Kurth) та саунддизайнера Маркуса Брауна (Markus Braun). Ще одна українсько-німецька співачка Ganna (Ганна Гриніва) виступала сольно. Вокалістка Marinita (Марина Захарова) живе і в Україні, і в Ізраїлі, а її партнери — брати Шахар та Інбар Ельнатани — ізраїльтяни. Перший — гітарист, другий грає на кількох інструментах. Українська арфістка Аліна Бжезінська, яка давно дислокується у Великій Британії, грала у супроводі українського бас-гітариста Ігоря Закуса та британського барабанщика Джоела Прайма (Joel Prime).

Тріо Roland Abreu x Luis Nubiola x Widnokres є польсько-кубинським, а от тріо Ninja Episkopat — вже суто польським. Лише з українських музикантів складаються два колективи: Jazz in Kyiv Band — його очолює відомий радіоведучий, журналіст та конферансьє Олексі Коган, та Usein Bekirov Quintet, останнім керує кримськотатарський піаніст та композитор Усеін Бєкіров.

Події української частини фестивалю тривали з 11 по 15 грудня, польської — з 1 по 7 грудня. Остання цього року відбувалася лише у Перемишлі. В освітній програмі взяли участь молоді українські та польські музиканти: вони навчались чотири дні, а на завершення дали клубний концерт. Заняття проводили польські музиканти: трубач Томаш Кудик (Tomasz Kudyk) та піаніст Рафал Карасевич (Rafał Karasiewicz), а також вже згадуваний український басист та педагог Ігор Закус.

Засновником фестивалю є Мистецьке Об'єднання «Дзиґа», а сьогодні організаторами є Інститут стратегії культури та ГО «Вірменська 35». Підтримку надали Польський Інститут у Києві, Генеральне консульство Республіки Польща у Львові, міські ради та інші партнери на місцях.

 

