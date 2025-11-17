Мінкультури та Держмистецтв оголошують конкурс на премію у сфері фотомистецтва ім. Анацького

Міністерство культури України спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошують про старт конкурсу на здобуття премії у сфері фотомистецтва імені Миколи Анацького у 2026 році.

"Премія покликана відзначати митців за вагомий внесок у розвиток та популяризацію українського мистецтва фотографії, а також за високопрофесійне висвітлення й фіксацію у творах фотомистецтва подій сучасної історії України", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що нагорода традиційно присуджується до дня народження українського фотографа Миколи Анацького — 14 січня — за твори, які вирізняються професійною майстерністю та актуальною тематикою.

Премія присуджується за двома напрямами: документальна (репортажна) фотографія; художня фотографія (окремі роботи або серії фоторобіт).

"У кожній номінації переможцем може стати лише один автор. Премія може бути присуджена як в одній, так і в обох номінаціях. Оцінюються роботи, створені та оприлюднені протягом останніх п’яти років. Не розглядаються твори, які вже були відзначені цією або іншими державними нагородами. Нагородження може здійснюватися посмертно", - розповіли у відомстві.

Грошова винагорода становить 20 тис. грн і фінансується за рахунок видатків Мінкультури.

Документи приймаються з 14 листопада до 05 грудня 2025 року.

З детальною інформацією про конкурс можна ознайомитися за посиланням: https://mcsc.gov.ua/announcements/ogoloshuyetsya-konkurs-na-zdobuttya-premiyi-u-sferi-fotomystecztva-imeni-mykoly-anaczkogo/.

Як повідомлялося, 18 січня 2023 року вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували дев'ятеро осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, а також Анацький. Загалом загинули 14 осіб, зокрема всі, хто перебував у вертольоті, і п'ятеро осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

В лютому 2024 року Кабінет Міністрів заснував премію у сфері фотомистецтва імені загиблого внаслідок падіння гелікоптера в Броварах Київської області фотографа Міністерства внутрішніх справ України Миколи Анацького.