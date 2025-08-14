Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Фото: https://www.facebook.com/bouquetstage

Восьмий фестиваль високого мистецтва "Bouquet Kyiv Stage" розпочався у Національному заповіднику "Софія Київська" в столиці України.

Тема цьогорічного фестивалю – "Серце Європи б’ється в Україні".

"Україна завжди була і буде частиною Європи! Для всього цивілізованого світу Європа була центром гуманізму, свободи та гідності. У битві епох, цивілізацій, минулого і майбутнього європейські цінності знайшли свій останній бастіон. Сьогодні серце Європи б’ється тут - в Україні, у Києві, в Софії Київській. Україна - серце Європи", – зазначив співзасновник фестивалю Євгеній Уткін.

За словами співзасновниці Ірини Буданської, меседж "Серце Європи б’ється в Україні" формує всю програму фестивалю.

"Це стрижень, і на нього нанизуються всі події, які ви зможете побачити протягом чотирьох днів. А їх буде багато… Тож запрошуємо вас на букет мистецьких подій", – сказала Буданська на пресконференції у четвер.

фото https://www.facebook.com/EU.mightyduck

Гостей фестивалю чекають понад 40 різноманітних мистецьких подій: кіносеанси, екскурсії, вистави, дитячі програми, виставки художників і фотографів, а також традиційні "Бесіди під ясенем".

Серед іноземних учасників "Bouquet Kyiv Stage" - зірковий норвезький дует піаніста Ейстейна Севога та гітариста Лаккі Патея, віртуозний польський піаніст Матеуш Кшижовський, ізраїльський джазовий бенд Amit Friedman Quartet, грузинський диригент і композитор Ніколоз Рачвелі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у перший день фестивалю відбувся концерт "Звільнена музика", де прозвучали раніше невідомі твори українських композиторів Василя Барвинського, Павла Сениці та Костянтина Шиповича.