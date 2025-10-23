Українця затримано в Польщі за шпигунство на РФ

Польські поліцейські затримали 5 жовтня двох 24-річних громадян України, Богдана К. та Кирила Т., у місті Біла Підляска Люблінського воєводства за зберігання наркотиків, одному з них висунута підозра у шпигунстві на користь РФ, повідомляється на сайті Національної прокуратури Польщі.

"Під час розслідування у них було виявлено наркотики загальною вагою 30 грамів. В результаті подальших процесуальних дій, проведених за участю співробітників Відділення Агентства внутрішньої безпеки в Любліні, на захищеному телефоні Богдана К. було виявлено листування, яке свідчить про те, що він передавав фотографії та географічні координати критичної інфраструктури, що знаходиться в розпорядженні Збройних сил Польщі, російськомовній особі", - йдеться в повідомленні.

Прокурор звинуватив його у діях від імені іноземної розвідувальної служби та наданні їй інформації, що завдає шкоди державній безпеці (п.2 ст.130 Кримінального кодексу Польщі). "Підозрюваний не визнав себе винним, висловлюючи проросійські погляди та оскаржуючи суверенітет України", - розповіли в прокуратурі.

Після оголошення звинувачень прокурор подав до Окружного суду в Білій Підлясці клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Суд задовольнив це клопотання.

Другому підозрюваному було пред’явлено звинувачення у зберіганні наркотиків та призначено умовний термін.

Провадження веде Відділення Агентства внутрішньої безпеки в Любліні.