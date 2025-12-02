СБУ викрила британця-інструктора ЗСУ, завербованого спецслужбами РФ, - джерела

Контррозвідка Служби безпеки України у взаємодії зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора, якого окупанти завербували для розвідувально-диверсійної операції на території України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в СБУ.

За даними співрозмовника агентства, Катмор прибув до України у 2024 році як військовий інструктор для допомоги у підготовці підрозділів Збройних сил України. Він мав військовий досвід служби в армії Великої Британії, зокрема на Близькому Сході.

Як зазначають джерела, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для виконання "цільових вбивств" на території України. Слідство вважає, що він міг завозити та розподіляти зброю, яку згодом використали у резонансних вбивствах Дем’яна Ганула, Ірини Фаріон та Андрія Парубія.

Спецоперацію з викриття зловмисника провели у жовтні 2025 року. Наразі Катмор затриманий і перебуває під вартою.