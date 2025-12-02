Інтерфакс-Україна
Події
11:11 02.12.2025

СБУ викрила британця-інструктора ЗСУ, завербованого спецслужбами РФ, - джерела

1 хв читати
СБУ викрила британця-інструктора ЗСУ, завербованого спецслужбами РФ, - джерела

Контррозвідка Служби безпеки України у взаємодії зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора, якого окупанти завербували для розвідувально-диверсійної операції на території України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в СБУ.

За даними співрозмовника агентства, Катмор прибув до України у 2024 році як військовий інструктор для допомоги у підготовці підрозділів Збройних сил України. Він мав військовий досвід служби в армії Великої Британії, зокрема на Близькому Сході.

Як зазначають джерела, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для виконання "цільових вбивств" на території України. Слідство вважає, що він міг завозити та розподіляти зброю, яку згодом використали у резонансних вбивствах Дем’яна Ганула, Ірини Фаріон та Андрія Парубія.

Спецоперацію з викриття зловмисника провели у жовтні 2025 року. Наразі Катмор затриманий і перебуває під вартою.

Теги: #сбу #шпигун

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 01.12.2025
СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі

13:29 29.11.2025
Морські дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" рф в Чорному морі – джерело

Морські дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" рф в Чорному морі – джерело

17:39 28.11.2025
Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

11:03 28.11.2025
СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала теракти на заході України

СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала теракти на заході України

10:19 03.11.2025
СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

11:39 23.10.2025
Українця затримано в Польщі за шпигунство на РФ

Українця затримано в Польщі за шпигунство на РФ

10:31 15.09.2025
СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

15:33 21.07.2025
В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

13:23 17.05.2025
У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

13:50 17.03.2025
СБУ затримала 21-річного жителя Донеччини, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

СБУ затримала 21-річного жителя Донеччини, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

ВАЖЛИВЕ

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

ОСТАННЄ

Шмигаль та постпред США в НАТО обговорили ініціативу PURL

Троє цивільних загинули у Донецькій області через ворожі обстріли, шестеро зазнали поранень за добу

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

Антиплагіатор Смірнов заявляє про можливу підміну файлів у репозитарії академтекстів після його скарг на плагіат до НАЗЯВО

Фонди Національного музею України поповнилися унікальною колекцією археології, вилученою в ексочільника Ради міністрів Криму

В результаті повені в Індонезії загинули понад 650 осіб, не менше 475 зникли безвісти

Brave1 та BRDO за EUR3,3 млн від ЄС запускають програму грантів на високошвидкісні перехоплювачі та радари

Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

Кличко: До трьох осіб зросла кількість жертв ворожого обстрілу Києва 29 листопада

У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Мазепи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА