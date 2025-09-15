СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ.

"За результатами комплексних заходів затримано мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, шпигував для ворога", - йдеться у повідомленні СБУ у понеділок.

Як встановило розслідування, зловмисник завчасно "зливав" окупантам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників. Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

"За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб", - повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, в момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб "вийти" із зони потенційного ураження.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався до передачі ворогу нової "порції" розвідданих. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

"За даними слідства, російським "кротом" виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати "виходи" на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербувала фсб і запропонувала співпрацю в обмін на гроші", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.