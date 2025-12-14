Віткофф заявив про "значний прогрес" на україно-американських перемовинах за участі Зеленського

Cпеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" на україно-американських перемовинах за участі президента України Володимира Зеленського.

"Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин. Було досягнуто значного прогресу, і вони знову зустрінуться завтра вранці", - написав він в соцмережі Х.

Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо.

Джерело: https://x.com/SEPeaceMissions/status/2000301101447516464?s=20