Інтерфакс-Україна
Події
23:01 14.12.2025

Віткофф заявив про "значний прогрес" на україно-американських перемовинах за участі Зеленського

1 хв читати

Cпеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" на україно-американських перемовинах за участі президента України Володимира Зеленського.

"Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин. Було досягнуто значного прогресу, і вони знову зустрінуться завтра вранці", - написав він в соцмережі Х.

Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо.

Джерело: https://x.com/SEPeaceMissions/status/2000301101447516464?s=20

Теги: #переговори #віткофф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 14.12.2025
Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

20:54 13.12.2025
Зеленський анонсував зустріч з представниками Трампа у Берліні щодо політичної домовленості про закінчення війни

Зеленський анонсував зустріч з представниками Трампа у Берліні щодо політичної домовленості про закінчення війни

15:09 13.12.2025
Стубб візьме участь у переговорах щодо миру в Україні у Берліні 15 грудня - ЗМІ

Стубб візьме участь у переговорах щодо миру в Україні у Берліні 15 грудня - ЗМІ

19:19 12.12.2025
Робоча група уряду України проведе в США переговори з питань відновлення – Умєров

Робоча група уряду України проведе в США переговори з питань відновлення – Умєров

18:15 12.12.2025
Гегсет усунув Дрісколла від переговорів щодо України – ЗМІ

Гегсет усунув Дрісколла від переговорів щодо України – ЗМІ

16:57 12.12.2025
Туреччина готова приймати переговори між Україною та РФ в усіх форматах – Ердоган

Туреччина готова приймати переговори між Україною та РФ в усіх форматах – Ердоган

12:26 11.12.2025
Мерц: ми передали мирний план для України Трампу, переговори з американцями можуть бути вже цими вихідними

Мерц: ми передали мирний план для України Трампу, переговори з американцями можуть бути вже цими вихідними

03:19 10.12.2025
Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

20:27 09.12.2025
Україна та США обговорюють три документи, які допоможуть досягнути миру – Стубб

Україна та США обговорюють три документи, які допоможуть досягнути миру – Стубб

20:49 08.12.2025
Зеленський: Я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо

Зеленський: Я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

ОСТАННЄ

Уряд запускає відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній – прем'єрка

Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

15 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість жертв теракт у Сіднеї зросла до 16 осіб, серед них 10-річна дитина - ЗМІ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

За нардепку Скороход внесли заставу "треті особи" - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА