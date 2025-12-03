Помічник Путіна констатував, що компромісу щодо війни в Україні під час розмови зі спецпосланцями Віткоффом й Кушнером не досягнуто - ЗМІ

Помічник Путіна Юрій Ушаков на брифінгу для преси після завершення розмови Путіна зі спецпосланцями Трампа Віткоффом й Кушнером заявив, що компромісу щодо війни в Україні сторони не досягли, повідомляє Associated Press.

Також, за його словами зустрічі Путіна й Трампа поки не планують. Предметом розмови, як повідомив Ушаков була "рамка плану Трампа, а не конкретні формулювання". Зокрема було обговорене територіальне питання.

"Деякі американські пропозиції виглядають більш-менш прийнятними, але їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам були запропоновані, нам підходять", – сказав путінський помічник.

Джерело: https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-envoy-witkoff-zelenskyy-ireland-91d8a82058a80521f0f9491105fba8e1