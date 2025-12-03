Інтерфакс-Україна
Події
00:12 03.12.2025

Спецпредставник Путіна назвав його п'ятигодинну розмову з спецпосланцями Трампа Віткоффом й Кушнером продуктивною

1 хв читати

Спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв назвав розмову з спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером "продуктивною".

Допис із таким змістом та фото з самої зустрічі, яка тривала близько п'яти годин, та по її завершенні Дмітрієв опублікував на платформі X в ніч на середу.

Джерело: https://x.com/kadmitriev/status/1995970863326527559?s=20

Теги: #переговори #віткофф #кушнер #сша #путін #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:10 03.12.2025
Помічник Путіна констатував, що компромісу щодо війни в Україні під час розмови зі спецпосланцями Віткоффом й Кушнером не досягнуто - ЗМІ

Помічник Путіна констатував, що компромісу щодо війни в Україні під час розмови зі спецпосланцями Віткоффом й Кушнером не досягнуто - ЗМІ

21:53 02.12.2025
Росія у переговорах про припинення війни не погодиться на компроміс щодо трьох питань

Росія у переговорах про припинення війни не погодиться на компроміс щодо трьох питань

20:50 02.12.2025
Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

19:52 02.12.2025
Репараційна позика однозначно посилить позицію ЄС щодо РФ, переконана Каллас

Репараційна позика однозначно посилить позицію ЄС щодо РФ, переконана Каллас

19:46 02.12.2025
Трамп називав війну в Україні "хаосом", який нелегко вирішити

Трамп називав війну в Україні "хаосом", який нелегко вирішити

17:47 02.12.2025
Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

16:58 02.12.2025
Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

16:45 02.12.2025
Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

16:42 02.12.2025
Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

13:58 02.12.2025
Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

ОСТАННЄ

Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення

Україна хоче відкрити кластери у переговорах з ЄС у 2026 за головування Кіпру, а за головування Ірландії – закрити – Зеленський

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

Видання "The Village Україна" стало частиною Fozzy Group

Факт антикорупційних розслідувань в Україні свідчить про те, що антикорупційні органи там працюють – Каллас

Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії

Стартував 1-й етап програми "УЗ 3000" для прифронтових громад з можливістю придбати квиток з 3 грудня

Ремонт мосту на ПП "Солотвино" продовжується, обмеження діятиме ще 22 доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА