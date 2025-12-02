Інтерфакс-Україна
Події
21:53 02.12.2025

Росія у переговорах про припинення війни не погодиться на компроміс щодо трьох питань



Путін не піде на компроміс щодо трьох ключових для Кремля питань у переговорах про припинення війни в Україні, повідомляє NBC News, посилаючись на сказане анонімним російським чиновником.

"Є три стовпи, щодо яких ми не підемо на компроміс", – заявив російський чиновник, обізнаний з цим питанням, який побажав залишитися анонімним. "Один – це територія Донбасу. Другий – обмеження Збройних сил України. Третій – визнання території Америкою та Європою", - йдеться у матеріалі NBC News.

Як повідомлялося, сьогодні у Кремлі відбувається зустріч Путіна з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

 

Теги: #путін #переговори #віткофф #рф

