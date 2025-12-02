Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

Фото: https://www.president.gov.ua/

Якщо Україна може розраховувати на конкретний діалог, то ми були б раді прийняти в України спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо я відчуватиму, що ми можемо розрахувати на реальний конкретний діалог, не просто словами, то ми готові зустрітися і ми дуже раді були б прийняти його в Україні. Але я не певен, що вони (американці – ІФ-У) цими днями готові приїхати, але хто знає", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

За словами президента, він хоче почекати до вечора вівторка щодо звіту американської делегації за результатами зустрічі в РФ.