Інтерфакс-Україна
Події
16:42 02.12.2025

Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

1 хв читати
Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями
Фото: https://www.president.gov.ua/

Якщо Україна може розраховувати на конкретний діалог, то ми були б раді прийняти в України спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо я відчуватиму, що ми можемо розрахувати на реальний конкретний діалог, не просто словами, то ми готові зустрітися і ми дуже раді були б прийняти його в Україні. Але я не певен, що вони (американці – ІФ-У) цими днями готові приїхати, але хто знає", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

За словами президента, він хоче почекати до вечора вівторка щодо звіту американської делегації за результатами зустрічі в РФ.

Теги: #віткофф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 02.12.2025
Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

17:03 02.12.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

16:59 02.12.2025
Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

16:58 02.12.2025
Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

16:45 02.12.2025
Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

16:44 02.12.2025
У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

15:50 02.12.2025
Зеленський обговорив із президенткою Ірландії повернення українських дітей, викрадених Росією

Зеленський обговорив із президенткою Ірландії повернення українських дітей, викрадених Росією

14:48 02.12.2025
Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії

Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії

13:58 02.12.2025
Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

12:50 02.12.2025
Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Ірландія хоче "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в ЄС - прем'єр

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

Ірландія відкрита для участі у підтримці миру та моніторингу в Україні – Мартін

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА