Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може вже у середу зустрітися із спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффим та зятем Трампа Джаредом Кушнером, повідомляє у вівторок американське видання Axios.

"За інформацією двох джерел, обізнаних з ситуацією, Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Європі і проінформувати його про переговори з Путіним", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що Віткофф разом із Кушнером проведуть переговори з Путіним. Очікувається, що американські посланці представлять Путіну переглянутий мирний план США, який під час переговорів з українцями був скорочений з 28 до 19 пунктів.