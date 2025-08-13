ЄБРР здійснює набір до групи з підтримки НКРЕКП у впровадженні проєкту зі створення IT-системи REMIT

ЄБРР здійснює набір до групи з підтримки регуляторного управління (REMAST) для надання допомоги Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) у впровадженні проєкту зі створення IT-системи REMIT.

"У рамках відновлення України та наближення до стандартів ЄС, НКРЕКП доручено створити ІТ-систему REMIT для моніторингу оптового енергетичного ринку України", - повідомив регулятор на своєму сайті у середу.

Вказана система відповідатиме вимогам Регламенту ЄС REMIT №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, які були імплементовані в національне законодавство законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT).

З метою підтримки НКРЕКП у розробці цієї системи ЄБРР розпочав проєкт технічної допомоги під назвою "Україна: посилення прозорості енергетичного ринку".

Як зазначив регулятор, метою проєкту є забезпечення НКРЕКП повнофункціональною системою REMIT, яка відповідатиме правовим і регуляторним вимогам України та міжнародним зобов’язанням країни. Реалізація проєкту передбачає залучення спеціалізованих ІТ-розробників і консультанта з нагляду.

Окрім того, ЄБРР також посилить внутрішній потенціал НКРЕКП шляхом залучення групи з підтримки регуляторного управління (REMAST), до складу якої увійдуть троє українських експертів. REMAST буде інтегровано в структуру НКРЕКП, він надаватиме цільову технічну підтримку в таких сферах як-от вимоги до ринкових даних, ІТ-системи та регуляторні аспекти, які мають відношення до проєкту REMIT.

"Це дозволить працівникам НКРЕКП ефективніше брати участь на всіх етапах реалізації проєкту REMIT і забезпечити відповідність його результатів чинним вимогам", - пояснили в комісії.

Окрім того, REMAST поступово розвиватиме внутрішній потенціал НКРЕКП для подальшого самостійного управління системою REMIT після завершення проєкту.

Кінцевий термін подачі документів для претендентів: до 23:59 (за київським часом) у понеділок, 18 серпня 2025 року.