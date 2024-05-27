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12:17 27.05.2024

Місія МВФ і Україна починають переговори щодо 4-го перегляду програми EFF

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Місія МВФ і Україна починають переговори щодо 4-го перегляду програми EFF

Міністр фінансів України Сергій Марченко в понеділок вранці взяв участь онлайн у відкритті місії МВФ щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility).

Як зазначається у пресрелізі Мінфіну, від України у зустрічах у Варшаві та онлайн також беруть участь представники Національного банку, інших органів влади, відповідальних за політики в сферах економіки, енергетики, боротьби та запобігання корупції, верховенства права.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

"Ми успішно пройшли вже три перегляди Програми і розраховуємо на отримання наступного траншу в результаті успішного четвертого перегляду вже в червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF в обсязі близько $2,2 млрд", - зазначив під час відкриття місії Марченко.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Наприкінці березня цього року рада директорів схвалила виділення Україні четвертого траншу SDR664 млн (близько $880 млн) за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року, що довело загальне фінансування за програмою до $5,4 млрд.

На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) наприкінці червня, потім по SDR835 млн у вересні та грудні. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн.

Команда МВФ на чолі з керівником Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером із 23 травня проводила зустрічі в Києві із представниками влади України та іншими партнерами. "Дискусії фокусуватимуться на ризиках, з якими зіткнулася економіка України, і цілях економічної політики влади", - анонсував постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою EFF, передбачені до її четвертого перегляду, повідомила минулого тижня заступниця міністра фінансів Ольга Зикова агентству "Інтерфакс-Україна".

Попередньо повідомлялося, що робота місії у Варшаві триватиме до кінця цього тижня.

Теги: #eff #місія_мвф

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