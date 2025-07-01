Україна має подати до парламенту зміни до закону про оцінку майна до кінця серпня-2025 – програма з МВФ

Україна зобов’язалася впровадити європейські та міжнародні стандарти оцінки майна та до кінця серпня 2025 року подати до парламенту зміни до закону про оцінку з метою ухвалити його до кінця поточного року, йдеться в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Згідно з документом, оновлення процедури оцінки майна є структурним маяком програми, строк виконання якого – кінець грудня 2025 року.

До кінця року також має бути представлена дорожня карта із підвищення кваліфікації оцінювачів, зокрема, у частині оцінки фінансових активів (банківських, страхових активів та застави), а також створення реєстру таких оцінок.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України (ФДМУ) розробляє зміни до закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" у координації зі Світовим банком для усунення прогалин у цій сфері у відповідності з Європейською групою асоціацій оцінювачів (TEGOVA).

Як повідомлялося, 2020 року ФДМУ і Світовий банк підписали меморандум для реформування системи оціночної діяльності в Україні. Законопроєкт №7386, який передбачає впровадження міжнародних стандартів оцінювання в національну практику та запровадження електронної форми звітів про оцінювання, був зареєстрований в парламенті 2022 року та відхилений 2024 року.