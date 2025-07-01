Інтерфакс-Україна
Економіка
09:56 01.07.2025

Наступний перегляд програми з МВФ за пропозицією України відбудеться у грудні-2025 замість серпня-вересня

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Наступний перегляд програми з МВФ за пропозицією України відбудеться у грудні-2025 замість серпня-вересня

Дев’ятий та десятий перегляди програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ), які були заплановані відповідно на кінець серпня та початок грудня цього року, об’єднані в один дев’ятий перегляд, який, як очікується, відбудеться у четвертому кварталі 2025 року.

Як зазначається в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі, яку оприлюднив на своєму сайті МВФ в ніч на вівторок, таку пропозицію Київ пояснив бажанням узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж раніше прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ.

Відповідно об’єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер складатиме SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом).

"Співробітники (МВФ) продовжуватимуть тісно співпрацювати з владою до дев'ятого перегляду, зокрема, в контексті роботи над бюджетом на 2026 рік, тоді як результати програми влади в рамках EFF на сьогоднішній день дають достатню впевненість у їхній відданості продовженню реформ протягом цього періоду", – зазначається у документі.

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року залишений без змін.

МВФ в кінці березня 2023 року затвердив 48-місячну програма EFF для України обсягом SDR11,6 млрд, що еквівалентно приблизно $15,5 млрд. Вона є частиною міжнародного пакету підтримки на загальну суму $152,9 млрд в базовому сценарії програми.

Фонд в ніч на вівторок за Києвом затвердив 8-й перегляд програми та виділення 9-го траншу розміром біля $0,5 млрд, що збільшить загальний обсяг виплат в рамках програми до $10,6 млрд.

Під час попереднього, 7-го перегляду у березні цього року МВФ на прохання України переглянув графік майбутніх траншів: дев'ятий у червні за результатами восьмого перегляду – з SDR0,60 млрд до SDR0,37 млрд, 10-й наприкінці серпня – з SDR0,40 млрд до SDR0,33 млрд, 11-й на початку грудня – з SDR0,33 млрд до SDR0,79 млрд, 12-й на початку березня-2026 – з SDR0,70 млрд до SDR0,93 млрд, а 13-й та 14-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 було залишено без змін - відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.

Як повідомлялося, існує значна ймовірність переформатування уряду України разом з прем’єр-міністром влітку цього року.

Теги: #мвф #eff

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