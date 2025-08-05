Директорка УІК Коваль: дочірні видавці з РФ реєструються у країнах ЄС, щоб обійти заборони і санкції

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що дочірні видавці з Росії реєструються у країнах Європейського Союзу, щоб обійти заборони і санкції.

"Крім повільного, але помітного для всіх "просочування" російських видавництв на міжнародні ярмарки, ми спостерігаємо паралельний процес: російські дочірні видавничі компанії реєструються в багатьох країнах саме для того, щоб обійти санкції та заборони. Як зупинити цю повзучу навалу — поки що незрозуміло. Очевидно лише одне: вони легалізуються як "неросійські" й уникатимуть санкцій, якщо ті не будуть достатньо широкими", - написала Коваль в колонці для видання "Читомо".

За її словами, російські книготорговельні компанії чи їхні філії вже "окупували" більшість європейських країн, передусім тих, де проживає багато українських переселенців.

"Попит українців за кордоном, із позицією "какая разніца" щодо мови видань, активно задовольняють книжками російського походження. Українські ж ініціативи за кордоном лише формуються й часто стикаються з внутрішніми суперечками, браком інвестицій та низьким попитом", - додала вона.

Крім того, Коваль поскаржилася на те, що іноземні автори через своїх агентів продають ліцензії на видавництво книг у РФ, і заявила, що Україні потрібно думати, як доносити інформацію про війну до іноземних авторів, літературних агентів і видавців.

Як повідомлялося, директорка УІК Олександра Коваль заявляє, що в Україні мають бути продовжені та запроваджені нові санкції проти російських видавництв і авторів.