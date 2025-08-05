Інтерфакс-Україна
Події
10:32 05.08.2025

Директорка УІК Коваль: дочірні видавці з РФ реєструються у країнах ЄС, щоб обійти заборони і санкції

2 хв читати
Директорка УІК Коваль: дочірні видавці з РФ реєструються у країнах ЄС, щоб обійти заборони і санкції

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що дочірні видавці з Росії реєструються у країнах Європейського Союзу, щоб обійти заборони і санкції.

"Крім повільного, але помітного для всіх "просочування" російських видавництв на міжнародні ярмарки, ми спостерігаємо паралельний процес: російські дочірні видавничі компанії реєструються в багатьох країнах саме для того, щоб обійти санкції та заборони. Як зупинити цю повзучу навалу — поки що незрозуміло. Очевидно лише одне: вони легалізуються як "неросійські" й уникатимуть санкцій, якщо ті не будуть достатньо широкими", - написала Коваль в колонці для видання "Читомо".

За її словами, російські книготорговельні компанії чи їхні філії вже "окупували" більшість європейських країн, передусім тих, де проживає багато українських переселенців.

"Попит українців за кордоном, із позицією "какая разніца" щодо мови видань, активно задовольняють книжками російського походження. Українські ж ініціативи за кордоном лише формуються й часто стикаються з внутрішніми суперечками, браком інвестицій та низьким попитом", - додала вона.

Крім того, Коваль поскаржилася на те, що іноземні автори через своїх агентів продають ліцензії на видавництво книг у РФ, і заявила, що Україні потрібно думати, як доносити інформацію про війну до іноземних авторів, літературних агентів і видавців.

Як повідомлялося, директорка УІК Олександра Коваль заявляє, що в Україні мають бути продовжені та запроваджені нові санкції проти російських видавництв і авторів.

Теги: #уік #олександра_коваль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 05.08.2025
Україна має продовжувати санкційну політику проти російських видавництв і авторів - директорка УІК Коваль

Україна має продовжувати санкційну політику проти російських видавництв і авторів - директорка УІК Коваль

14:35 16.07.2025
Понад 91 млн грн витратили 18-річні українці за програмою "єКнига" - УІК

Понад 91 млн грн витратили 18-річні українці за програмою "єКнига" - УІК

16:10 05.06.2025
Дохід українських видавців зріс на 31% у 2024 році - УІК

Дохід українських видавців зріс на 31% у 2024 році - УІК

15:54 13.05.2025
Майже 14,2 тис. 18-річних не використали держдопомогу по "єКнига" в установлений термін - УІК

Майже 14,2 тис. 18-річних не використали держдопомогу по "єКнига" в установлений термін - УІК

10:44 03.04.2025
Мінкультури підтвердило М1, М2, sweet.tv, УІК і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" статус критично важливих

Мінкультури підтвердило М1, М2, sweet.tv, УІК і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" статус критично важливих

19:37 30.03.2025
Директорка УІК Коваль задекларувала 896,7 тис. грн доходів за 2024 рік

Директорка УІК Коваль задекларувала 896,7 тис. грн доходів за 2024 рік

09:59 28.03.2025
Майже 120 тис. заявок уже надійшло у рамках програми "єКнига" - УІК

Майже 120 тис. заявок уже надійшло у рамках програми "єКнига" - УІК

10:03 26.03.2025
УІК пропонує повернути держпрограму поповнення фондів публічних бібліотек

УІК пропонує повернути держпрограму поповнення фондів публічних бібліотек

09:45 26.03.2025
У 2024 році тільки 42,14% громад закуповували книжки для поповнення бібліотечних фондів - УІК

У 2024 році тільки 42,14% громад закуповували книжки для поповнення бібліотечних фондів - УІК

10:52 02.01.2025
УІК оголосив конкурси проєктів із промоції читання та випуску книжкової продукції за пріоритетними тематиками

УІК оголосив конкурси проєктів із промоції читання та випуску книжкової продукції за пріоритетними тематиками

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих, є також травмовані внаслідок удару ворога у вівторок – очильник Сумської МВА

Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

У Лозовій через атаку РФ постраждали 10 осіб, з них 2 дитини, 1 людина загинула

РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

ОСТАННЄ

Верховний Суд остаточно визнав законним виведення з ринку Місто Банку

Двоє загиблих, є також травмовані внаслідок удару ворога у вівторок – очильник Сумської МВА

Війська РФ 11 раз обстріляли Донеччину, поранені 3 мирних жителів – ОВА

ВАКС відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА з можливістю застави 2 млн грн - САП

ІТ-фахівець столичного університету розставляв "відеопастки", щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на Укрзалізниці - СБУ

Ворог окупував Попів Яр та просунувся у районах Торецька та Воскресенки на Донеччині — DeepState

Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

Уночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже 50 БпЛА - Зеленський

У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

У рамках форуму в Японії між бізнесами підписано меморандумів і договорів на майже $1 млрд - Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА