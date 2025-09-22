Інтерфакс-Україна
Події
14:02 22.09.2025

УІК: фокусна тема України на Франкфуртському книжковому ярмарку - заповнення прогалин на європейській культурній мапі

Фото: Pixabay

Фокусна тема України на Франкфуртському книжковому ярмарку 77-му Франкфуртському книжковому ярмарку, який відбудеться з 15 до 19 жовтня 2025 року, визначена як "Доповнення" (Filling in), повідомляє Український інститут книги (УІК).

"Національний стенд України, організований Українським інститутом книги за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій, Міністерства закордонних справ, Goethe-Institut в Україні, Українського інституту та Мистецького арсеналу, стане майданчиком для презентації сучасного українського книговидання, знайомства з письменниками та налагодження міжнародних професійних зв’язків", - йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що упродовж п’яти днів українські автори, перекладачі, журналісти, інтелектуали та громадські діячі виступатимуть на національному стенді та кількох інших сценах у міжнародних дискусіях.

Зокрема, програма участі міститиме презентації нових видань, зустрічі з українськими письменниками, професійні дискусії та переговори з видавцями й літературними агентами з усього світу.

"Цьогорічна фокусна тема України на ярмарку – Filling in – "Доповнення". Наша мета – заповнити прогалини на європейській культурній мапі: презентувати видання української класики іноземними мовами, відкрити нові виміри нашої літератури та історії, розширити уявлення про українську географію й культурну спадщину. Ми прагнемо повернути забуті імена та нагадати про авторів, без яких європейська література залишається неповною", - йдеться в повідомленні.

По даним Інституту книги, український національний стенд розташується у павільйоні 4.1 F79/80 з понад 300 книгами від 38 видавництв, серед яких: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, АССА, Академперіодика, Антивидавництво, АРТБУКС, Білка, Богдан, Букшеф, Видавництво Старого Лева, Віват, Вільний Вітер, Горобець, Жорж, Книголав, Каламар, Creative Publishing, Крокус, Лабораторія, літ ґрунт, літературна агенція OVO, Маґура, Мала академія наук України, Маміно, Наш Формат, Орландо, Основи, Ранок, Саміт-книга, Стилет і стилос, Ukraїner, Фоліо, ХТО ЦЕ?, Час майстрів, Час Змін Інформ, Читаріум, Школа, Ще одну сторінку, і окремим стендом буде представлене Creative Women Publishing як переможець премії "Читомо".

Зазначається, що у відкритті національного українського стенда, що відбудеться 15 жовтня об 11:00, візьмуть участь в. о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна, посол України у ФРН Олексій Макеєв й директор Франкфуртського книжкового ярмарку Юрґен Боос.

Повідомляється, що дизайн національного стенда розроблено спільно з Культурними силами на основі орнаментів Василя Кричевського, творця українського архітектурного модерну.

Теги: #уік #франкфуртський_книжковий_ярмарок

