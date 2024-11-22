Польські фермери планують розпочати новий страйк 23 листопада перед ПП "Медика – Шегині"

Польські фермери планують розпочати новий страйк 23 листопада з 9:00 перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", обмеження стосуватимуться лише вантажівок, автобуси та легкові авто пропускатимуть, повідомили у Львівській митниці з посиланням на польську сторону.

"За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" 23 листопада з 9:00 год. за київським часом", - ідеться на сайті Львівської митниці в п'ятницю.

Протестувальники планують пропускати автобуси та легковики в обох напрямках. Обмеження стосуватимуться вантажівок - на в'їзд в Україну планують пропускати по одній протягом години, на виїзд - рух вантажівок вагою понад 3,5 т блокуватимуть повністю, додали там.

У Львівській митниці повідомили, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. "У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", - зазначено на сайті.