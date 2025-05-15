Інтерфакс-Україна
Події
16:22 15.05.2025

Рух вантажівок у ПП "Шегині - Медика" з польської сторони може сповільнитись 17 травня через ремонт

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Рух вантажівок у ПП "Шегині - Медика" з польської сторони може сповільнитись 17 травня через ремонт

Державна митна служба України (ДМС) попереджає про можливе сповільнення руху вантажівок 17 травня у пункті пропуску "Шегині - Медика" зі сторони Республіки Польща.

"За інформацією польської сторони, впродовж однієї доби, 17 травня, планується ремонт смуги руху для вантажних автомобілів у пункті пропуску "Шегині - Медика" зі сторони Республіки Польща. На час відновлення дорожнього полотна оформлення вантажівок буде здійснюватись смугою руху для легкових авто", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі органу в четвер.

Також у службі закликали перевізників зважати на ці обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

Теги: #шегині #ремонт #вантажівки

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