Інтерфакс-Україна
Події
13:54 06.09.2025

Польські мітингувальники блокують рух вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

1 хв читати

У суботу о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегині"), повідомила Державна прикордонна служба України.

"Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин. Для легкових авто та автобусів рух без змін", - наголосили прикордонники у телеграм-каналі у суботу.

"У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить", - йдеться у повідомленні.

Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску.

Про будь-які зміни чи ускладнення руху Державна прикордонна служба проінформує додатково.

Теги: #мітингувальники #шегині

