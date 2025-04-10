В ПП "Шегині" тимчасово обмежено рух авто

В автомобільному пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тимчасово обмежено рух транспорту, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"В автомобільному ППр "Шегині" тимчасово обмежено рух: на виїзд з України – для легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів; на в’їзд в Україну – для вантажного транспорту", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що обмеження у русі повʼязано з реконструкцією пункту пропуску та ремонтними роботами, які попередньо триватимуть до першої половини травня 2025 року.

"З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендуємо обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону", - радять у Держприкордонслужбі.