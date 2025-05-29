Обмеження для вантажного транспорту запроваджуються на ПП "Шегині" через ремонт

У зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, терміни яких не вказані, у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні запроваджуються тимчасові обмеження для вантажного транспорту – рух буде здійснюватися лише по одній смузі, повідомила Державна прикордонна служба України.

"У зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт у пункті пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні, запроваджуються тимчасові обмеження для вантажного транспорту. Оформлення вантажівок буде здійснюватися лише по одній смузі руху – як на в’їзд, так і на виїзд з України", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграмі у четвер.

Зазначено, що "роботи матимуть довготривалий характер, тож можливе суттєве сповільнення оформлення вантажівок та збільшення часу очікування".

Також Держприкордонслужби звернулась до перевізників з проханням враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

"Роботи проводяться з метою модернізації інфраструктури та покращення умов перетину кордону в майбутньому", йдеться у повідомленні.