Інтерфакс-Україна
Події
14:58 27.06.2025

Затримки можливі на ПП "Шегині" на в'їзд у Польщу в п'ятницю через дорожні роботи

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Затримки можливі на ПП "Шегині" на в'їзд у Польщу в п'ятницю через дорожні роботи

Оформлення легкових автомобілів на прикордонному пункті пропуску "Медика" в Польщі на виїзд з України з ПП "Шегині" у п'ятницю тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху, повідомляє Державна прикордонна служба України з посиланням на інформацію польської сторони.

"На польському боці триває укладання нового асфальтового покриття, що, за прогнозами, займе орієнтовно 5 годин. У зв’язку з цим очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція.

Теги: #роботи #дорожні #шегині

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