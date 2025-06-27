Затримки можливі на ПП "Шегині" на в'їзд у Польщу в п'ятницю через дорожні роботи

Оформлення легкових автомобілів на прикордонному пункті пропуску "Медика" в Польщі на виїзд з України з ПП "Шегині" у п'ятницю тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху, повідомляє Державна прикордонна служба України з посиланням на інформацію польської сторони.

"На польському боці триває укладання нового асфальтового покриття, що, за прогнозами, займе орієнтовно 5 годин. У зв’язку з цим очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція.