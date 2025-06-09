У Солом'янському районі завершили аварійні роботи після російської атаки

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Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу 6 червня у Солом'янському районі, повідомило міністерство внутрішніх справ.

"Київ. Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу 6 червня у Солом'янському районі столиці", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, вивезли понад 3 тис. т залишків будівельних конструкцій, з них лише за сьогодні понад 660 т.

У МВС нагадуються, що 6 червня внаслідок масованого російського удару по столиці загинули троє рятувальників київського гарнізону, а ще 16 постраждали.