Інтерфакс-Україна
Події
14:25 04.07.2025

ДТЕК відновив електропостачання для понад 3 тис. абонентів Києва після нічної атаки

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ДТЕК відновив електропостачання для понад 3 тис. абонентів Києва після нічної атаки
Фото: https://www.dtek-kem.com.ua/

 Фахівці ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" після ракетно-дронової атаки на столицю в ніч на 4 липня повернули світло до понад 3 тис. осель киян.

"Роботи виконували після отримання відповідних дозволів від ЗСУ та ДСНС. Відновлення світла продовжується", - повідомила компанія на своєму сайті в п'ятницю.

Як проінформував оператор системи розподілу (ОСР), вночі та вранці 4 липня через атаку РФ на столицю пошкодилося електрообладнання "ДТЕК Київські електромережі", зокрема, були зруйновані дві трансформаторні підстанції. Без світла тимчасово залишалися понад 3 тис. столичних осель.

Аварійні бригади компанії одразу почали заживлювати знеструмлені будинки за допомогою резервних схем електропостачання. Після отримання дозволу військових та ДСНС енергетики приступили до оцінки пошкоджень та відновлення ліній та обладнання.

"Наразі ті оселі киян, які постраждали від атак вже зі світлом. Енергетики не припиняють працювати, щоб відновити електропостачання всім абонентам", - доповнили в ОСР.

Як зазначили в компанії, Київ продовжує потерпати від ворожих ракетних та дронових обстрілів, що призводить до аварійних відключень світла в домівках киян. Аварійно-ремонтні бригади "ДТЕК Київські електромережі" оперативно лагодять лінії електропередачі та обладнання і повертають містянам світло.

З початку повномасштабної війни електропостачання було відновлено для понад 1 мільйона домогосподарств столиці.

Теги: #дтек #атака_рф #роботи

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