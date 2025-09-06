Інтерфакс-Україна
Події
17:31 06.09.2025

Польські мітингувальники завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

1 хв читати

Станом на 17:00 польські мітингувальники завершили блокування руху перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"), повідомила Державна прикордонна служба України.

"Наразі оформлення усіх категорій транспортних засобів здійснюється у штатному режимі. Про будь-які зміни інформуватимемо додатково", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, мітингувальники перекрили рух о 12:50 в суботу, 6 вересня.

Теги: #припинення #мітингувальники #шегині

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 06.09.2025
Польські мітингувальники блокують рух вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

Польські мітингувальники блокують рух вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

10:22 30.08.2025
Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою Настею Каменських

Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою Настею Каменських

21:51 26.08.2025
Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

04:10 10.08.2025
Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою - ЗМІ

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою - ЗМІ

01:32 10.08.2025
Україна та Європа відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

Україна та Європа відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

15:47 09.08.2025
Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

01:47 09.08.2025
Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

17:45 08.08.2025
США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

20:21 06.08.2025
Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

20:50 05.08.2025
Росія може розглянути припинення авіаударів по Україні в обмін на зняття вторинних санкцій

Росія може розглянути припинення авіаударів по Україні в обмін на зняття вторинних санкцій

ВАЖЛИВЕ

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

Збито 68 з 91 ворожих БпЛА, є влучання у 8 локаціях

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Зеленський: Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Пасажиропотік через кордон з початком вересня впав на 10%

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

У неділю очікується тепла погода, короткочасні дощі лише на Закарпатті

На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

Коледж УЧХ відкрився у Києві

У Чернігові росіяни скинули з дрона листівки у вигляді 100-гривневих купюр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА