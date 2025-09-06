Польські мітингувальники завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

Станом на 17:00 польські мітингувальники завершили блокування руху перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"), повідомила Державна прикордонна служба України.

"Наразі оформлення усіх категорій транспортних засобів здійснюється у штатному режимі. Про будь-які зміни інформуватимемо додатково", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, мітингувальники перекрили рух о 12:50 в суботу, 6 вересня.