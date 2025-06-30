Інтерфакс-Україна
Події
02:51 30.06.2025

Україна розпочала виробництво бойових роботів "ЛЕГІТ" для оборонних потреб

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В Україні почали виробляти бойових роботів "ЛЕГІТ", над їхньою розробкою працювали співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє ГУР МО.

"Легіон ГУР розпочав виробництво наземних роботизованих комплексів (НРК) під назвою "ЛЕГІТ", - сказано в телеграм-каналі.

Зазначається, що вони розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support/

Джерело: https://t.me/diu_legion/219

Теги: #роботи #гур #бойові

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