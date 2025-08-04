Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

Послуги із заміни технічного паспорта та перереєстрації транспортного засобу через застосунок "Дія" тимчасово недоступні.

"Водії та водійки, заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок Дія тимчасово не працюють", – повідомили у пресслужбі.

Наразі команда "Дії" спільно з Головним сервісним центром МВС працює над відновленням повноцінної роботи зазначених послуг.

При цьому в застосунку залишаються доступними сервіси з відновлення або заміни водійського посвідчення, а також призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.

Джерело: https://t.me/diia_gov/5300