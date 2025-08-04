Інтерфакс-Україна
Події
22:28 04.08.2025

Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

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Послуги із заміни технічного паспорта та перереєстрації транспортного засобу через застосунок "Дія" тимчасово недоступні.

"Водії та водійки, заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок Дія тимчасово не працюють", – повідомили у пресслужбі.

Наразі команда "Дії" спільно з Головним сервісним центром МВС працює над відновленням повноцінної роботи зазначених послуг.

При цьому в застосунку залишаються доступними сервіси з відновлення або заміни водійського посвідчення, а також призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.

Джерело: https://t.me/diia_gov/5300

Теги: #технічні #дія #роботи

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