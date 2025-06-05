18:14 05.06.2025
В ПП "Шегині" діють обмеження на рух транспорту
В пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею тривають обмеження на рух транспорту, повідомляє Державна прикордонна служба України.
"У "Шегинях" тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух легкового та вантажного транспорту на українсько-польському кордоні. Наразі на напрямку виїзду з України прокладають інженерні мережі та демонтують дорожнє покриття", - вказується у повідомленні.
Зазначається, що роботи проводяться в межах проєкту з оновлення інфраструктури. Його мета – зробити перетин кордону комфортнішим, безпечнішим і швидшим у майбутньому.