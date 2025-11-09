У Києві з 10 до 24 листопада частково обмежать рух на вул. Симона Петлюри

З 10 до 24 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Симона Петлюри у Шевченківському районі Києва, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Із 10 до 24 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Симона Петлюри у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляють у КК "Київавтодор", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, дорожники влаштовуватимуть острівець безпеки на примиканні з площею Вокзальною. Роботи виконуватимуть за сприятливих погодних умов.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.