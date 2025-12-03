Більше 20 тис незаконних рекламних конструкцій демонтовано в Києві з початку року – КМДА

Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомляє в середу, що за 11 місяців 2025 року з міського простору прибрали 20 069 незаконних рекламних конструкцій і вивісок.

"Лише у листопаді демонтували 1 565 конструкцій та вивісок, розміщених з порушеннями. Найбільше – 733 одиниці – були на фасадах будівель. Ще 476 конструкцій прибрали з парканів. З опор та об’єктів транспорту демонтували 8 конструкцій, стільки ж – із дахів. Також прибрали 107 наземних конструкцій і 233 штендери, які часто перешкоджають пішоходам і створюють потенційно небезпечні ситуації", – сказала директорка КП "Київреклама" Марина Декань.

Вона зазначила, що такі результати демонструють "системність та ефективність роботи у формуванні якісного рекламного середовища Києва".