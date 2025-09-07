Інтерфакс-Україна
Події
13:37 07.09.2025

У Києві у вересні тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з ремонтними роботами – КМДА

У Києві у вересні тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з ремонтними роботами – КМДА

В Києві з 8 вересня буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів окремими вулицями міста у зв’язку з ремонтними роботами, повідомили у Київський міський державній адміністрації у неділю.

"Із 8 до 13 вересня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі столиці… Дорожники КП ШЕУ Печерського району заливатимуть тріщини дорожнього покриття на ділянці від транспортної розвʼязки моста Патона в напрямку Поштової площі. Роботи проводитимуть із 8:00 до 18:00 з частковим поетапним обмеженням руху однією смугою", - вказано в повідомленні на сайті КМДА.

Також із 8 до 30 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака.

"Дорожники КП ШЕУ Деснянського району виконуватимуть поточний ремонт на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Костянтина Данькевича", - повідомили в мерії.

Повідомляється, що із 8 до 30 вересня частково обмежуватимуть рух пішоходів Європейською площею через ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру.

