Інтерфакс-Україна
Події
09:28 04.07.2025

МВС попередило про обмеження руху в Києві після російських обстрілів

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МВС попередило про обмеження руху в Києві після російських обстрілів

Низка вулиць перекрита у Києві після масованих нічних російських обстрілів, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Телеграм.

За його інформацією, рух транспорту перекритий: вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською); вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською); проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги); проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост-Волинською.

Окрім того, рух відсутній вулицею Пост-Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою); проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри у напрямку центральної частини міста); вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова у напрямку проспект Леся Курбаса) та вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської).

Теги: #київ #обмеження_руху

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