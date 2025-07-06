В Києві через спеку обмежено рух вантажівок – патрульна поліція

У неділю, 6- липня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про час зняття обмеження буде повідомлено пізніше.