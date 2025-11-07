У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

В Києві з 8 листопада по 8 грудня буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів на перехресті вулиць Володимирська та Богдана Хмельницького, повідомили у Київський міський державній адміністрації у п'ятницю.

"З 8 листопада до 8 грудня частково обмежуватимуть рух на перехресті вулиць Володимирська та Богдана Хмельницького в Шевченківському районі столиці. Про це повідомляють у КК "Київавтодор". Дорожники ліквідовуватимуть просадки дорожнього покриття на цьому перехресті. Зважаючи на інтенсивність руху на цій ділянці, роботи виконуватимуть поетапно з частковим обмеженням руху", - вказано в повідомленні на сайті КМДА.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та рекомендують враховувати обмеження під час планування маршруту.