Події

17:27 12.03.2025

Пропускні операції на вантажному напрямку пункту "Шегині" сповільняться до 10 травня – ДПСУ

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Пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею працюватиме у сповільненому режимі на вантажному напрямку з 13 березня до 10 травня 2025 року зв’язку з реконструкцієюї, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Важлива інформація для подорожуючих через пункт пропуску "Шегині". З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі", - зазначається в телеграм-каналі відомства.

Теги: #дпсу #кордон #шегині

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