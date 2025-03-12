Пропускні операції на вантажному напрямку пункту "Шегині" сповільняться до 10 травня – ДПСУ

Пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею працюватиме у сповільненому режимі на вантажному напрямку з 13 березня до 10 травня 2025 року зв’язку з реконструкцієюї, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Важлива інформація для подорожуючих через пункт пропуску "Шегині". З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі", - зазначається в телеграм-каналі відомства.