Близько 20 вантажівок стоять у черзі перед польським кордоном - Держприкордонслужба

Перед польським кордоном у районі пункту пропуску "Медика-Шегині" стоять у черзі близько 20 вантажівок, повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Коли почалося блокування близько 10-ї ранку, між мітингувальниками та польським пунктом пропуску було близько 150 вантажних транспортних засобів. Станом на зараз їх залишилося близько 30. Це ті, які прямували в бік України і цій кількості транспортних засобів вдасться пройти через кордон", - розповів він в ефірі національного телемарафону в суботу.

Представник прикордонного відомства додав, що наразі близько двох десятків вантажівок перебувають перед мітингувальниками, "фактично це така черга, яку вони обмежують у русі і пропускатимуть по одній вантажівці на годину".

За словами Демченка, блокування вантажівок на польському кордоні може тривати довше, ніж 48 годин. "Не виключено, що ця акція, ці дії польських фермерів триватимуть значно довше", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що польські мітингувальники розпочали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" в суботу о 10:00. За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин із можливим продовженням.