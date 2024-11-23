Події

17:52 23.11.2024

Близько 20 вантажівок стоять у черзі перед польським кордоном - Держприкордонслужба

1 хв читати
Близько 20 вантажівок стоять у черзі перед польським кордоном - Держприкордонслужба

Перед польським кордоном у районі пункту пропуску "Медика-Шегині" стоять у черзі близько 20 вантажівок, повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Коли почалося блокування близько 10-ї ранку, між мітингувальниками та польським пунктом пропуску було близько 150 вантажних транспортних засобів. Станом на зараз їх залишилося близько 30. Це ті, які прямували в бік України і цій кількості  транспортних засобів вдасться пройти через кордон", - розповів він в ефірі національного телемарафону в суботу.

Представник прикордонного відомства додав, що наразі близько двох десятків вантажівок перебувають перед мітингувальниками, "фактично це така черга, яку вони обмежують у русі і пропускатимуть по одній вантажівці на годину".

За словами Демченка, блокування вантажівок на польському кордоні може тривати довше, ніж 48 годин. "Не виключено, що ця акція, ці дії польських фермерів триватимуть значно довше", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що польські мітингувальники розпочали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" в суботу о 10:00. За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин із можливим продовженням.

Теги: #блокування #шегині

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 23.11.2024
Держприкордонслужба України підтвердила блокування поляками ПП "Медика-Шегині"

Держприкордонслужба України підтвердила блокування поляками ПП "Медика-Шегині"

12:39 22.11.2024
Польські фермери планують розпочати новий страйк 23 листопада перед ПП "Медика – Шегині"

Польські фермери планують розпочати новий страйк 23 листопада перед ПП "Медика – Шегині"

21:33 16.10.2024
Україна заблокувала головування Росії в Комісії із захисту Чорного моря від забруднення

Україна заблокувала головування Росії в Комісії із захисту Чорного моря від забруднення

13:28 18.09.2024
Рада пішла на погоджувальну раду після блокування трибуни – нардеп

Рада пішла на погоджувальну раду після блокування трибуни – нардеп

17:56 13.09.2024
На пункті пропуску "Медика - Шегині" можливі ускладнення руху транспорту

На пункті пропуску "Медика - Шегині" можливі ускладнення руху транспорту

13:11 25.08.2024
На ПП "Шегині" на кордоні з Польщею з понеділка починається ремонт, виїзд сповільниться

На ПП "Шегині" на кордоні з Польщею з понеділка починається ремонт, виїзд сповільниться

22:02 22.08.2024
НБУ працює з регуляторами ЄС і США для мінімізації блокувань українських клієнтів

НБУ працює з регуляторами ЄС і США для мінімізації блокувань українських клієнтів

12:12 19.08.2024
РФ продовжує спроби обмежити можливості комунікації для громадян, блокуючи використання месенджерів, - британська розвідка

РФ продовжує спроби обмежити можливості комунікації для громадян, блокуючи використання месенджерів, - британська розвідка

09:41 06.08.2024
Влада Туреччини поки що не розблоковуватиме Інстаграм

Влада Туреччини поки що не розблоковуватиме Інстаграм

10:43 02.08.2024
У Туреччині заблокували доступ до інстаграму

У Туреччині заблокували доступ до інстаграму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

За програмою "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду - Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти двічі за день обстріляли Марганецьку громаду дронами

В Україні створили електронну мапу з понад 2 тисячами випадків канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років

Сибіга закликав партнерів спільно відновити свободу мореплавства в Чорному морі

Умєров і група парламентаріїв із Литви обговорили питання безпеки та зміцнення Сил оборони України

У КМДА пояснили технологічними процесами шум у деяких районах Києва

Зеленський обговорив із главою МЗС Чехії реалізацію ініціативи з постачання Україні снарядів

Міністр закордонних справ Франції заявив, що в підтримці України немає "червоних ліній"

Байден - українцям у День пам'яті Голодомору: США поважають ваше минуле і підтримують у сьогоденні

Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку ворог атакував уже 28 разів, 23 атаки відбито, тривають запеклі бої

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА