Події

11:14 23.11.2024

Польські фермери почали акцію протесту біля ПП "Медика-Шегині"

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Польські фермери не пропускають вантажівки з України в пункті пропуску "Медика-Шегині", пише RMF24.

"Вантажівки, які прямують із Польщі в Україну, пропускатимуть по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають без проблем в обох напрямках", - зазначає видання.

За інформацією організаторів, фермери протестують із двох причин. Перша - невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина протесту - занепокоєння, пов'язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР.

Аграрії також заявили, що якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.

Теги: #польські_фермери #протест

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