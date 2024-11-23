Польські фермери почали акцію протесту біля ПП "Медика-Шегині"

Польські фермери не пропускають вантажівки з України в пункті пропуску "Медика-Шегині", пише RMF24.

"Вантажівки, які прямують із Польщі в Україну, пропускатимуть по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають без проблем в обох напрямках", - зазначає видання.

За інформацією організаторів, фермери протестують із двох причин. Перша - невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина протесту - занепокоєння, пов'язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР.

Аграрії також заявили, що якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.